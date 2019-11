Земетресение с магнитуд 6,4 по Рихтер е регистрирано на 10 км северозападно от град Шияк в Албания, съобщи американски геофизичен институт, цитиран от Ройтерс и БТА.



Трусът, станал на дълбочина 10 км, е засечен към 4 часа местно време (към 3 ч. по Гринуич). По първоначални данни няма жертви или пострадали. Слабо е усетен и на територията на България.

Източници на Асошиейтед прес са съобщили за напукани стени в жилищата им. Местни жители са били видени да напускат домовете си. За момента няма информация от страна на властите какви щети има нанесени.



#earthquake in #albania - First reported damages in #Durres - magnitude 6.4 pic.twitter.com/0gRdO34xVY