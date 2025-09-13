Земетресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано днес край тихоокеанския бряг на Русия, край бреговете на полуостров Камчатка, предаде Франс прес, като се позова на американската сеизомологична служба.

Издадено е предупреждение за вълни цунами.

Дълбочината на труса е била 39,5 км, а епицентърът му - на 111 км източно от руското пристанище Петропавловск-Камчатски.

Геологическият институт първо съобщи за земетресение с магнитуд 7,5, но след това преоцени магнитуда на 7,4, пише БТА.

През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.

Силно земетресение разтърси отново Камчатка, вулканът изхвърли пепел на 11 км (снимки)
Виж още Силно земетресение разтърси отново Камчатка, вулканът изхвърли пепел на 11 км (снимки)

Полуостров Камчатка е мястото, където се срещат тихоокеанската и северноамериканската тектонични плочи, което превръща региона в една от най-активните сеизмични зони на планетата.

