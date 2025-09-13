Снимка: iStock by Getty Images
Земетресение от 7,4 край Камчатка, издадоха предупреждение за вълни цунами (видео)
Дълбочината на труса е била 39,5 км, а епицентърът му - на 111 км източно от руското пристанище Петропавловск-Камчатски
Земетресение с магнитуд 7,4 бе регистрирано днес край тихоокеанския бряг на Русия, край бреговете на полуостров Камчатка, предаде Франс прес, като се позова на американската сеизомологична служба.
Издадено е предупреждение за вълни цунами.
Дълбочината на труса е била 39,5 км, а епицентърът му - на 111 км източно от руското пристанище Петропавловск-Камчатски.
Геологическият институт първо съобщи за земетресение с магнитуд 7,5, но след това преоцени магнитуда на 7,4, пише БТА.
През юли в същия регион бе регистрирано силно земетресение, което бе последвано от вълни цунами.
Полуостров Камчатка е мястото, където се срещат тихоокеанската и северноамериканската тектонични плочи, което превръща региона в една от най-активните сеизмични зони на планетата.
