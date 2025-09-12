Хакери от Турция са се обадили от скрит акаунт на израелския министър на отбраната Израел Кац и след като той е вдигнал, са разпространили скрийншот от разговора и телефонния номер на Кац, отприщвайки вълна от негативни съобщения и заплахи към него, съобщава сайтът "Търкиш минит", цитиран от БТА.

Турция на Ердоган

Израелският в. "Таймс ъф Израел" също потвърди случилото се, като подчерта, че след разпространяването на номера на Кац той е получил хиляди съобщения със заплахи за живота си и негативни коментари по негов адрес, част от които са били изпратени от ботове.

За момента няма информация относно групата, която стои зад разпространяването на номера на Кац, отбелязва "Търкиш минит".

"Организирани ислямистко-джихадистки банди от различни страни по света се обаждат на телефона ми и оставят съобщения, изпълнени с омраза, и заплахи.

Нека продължават да се обаждат и да заплашват, а аз ще продължа да нареждам елиминирането на техните приятели - ръководителите на тероризма", написа в профила си в Екс Кац след случилото се.

