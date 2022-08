Американски войници ще бъдат разположени в България като част от плановете на НАТО за възпиране и отбраната на източния фланг. Това съобщиха от мисията на САЩ в НАТО в официалния си акаунт в Twitter.

От съобщението не става ясно каква част от 2400-те военни от американската 101-а въздушнодесантна дивизия "Крещящите орли" ще останат в България. Останалите ще бъдат разположени в Румъния, Унгария и Словакия.

Постът обаче започва с думите "Завръщане с гръм и трясък", като се отбелязва, че за първи път 101-а въздушнодесантна дивизия "Крещящите орли" е била в Европа по време на Втората световна война.

Американските войници ще участват в усилването на източния флаг, където има батальонни бойни групи, специално създадени с решение на НАТО и одобрено през март и май от българското правителство.

Returning with a bang



After 80 years, the 101st Airborne Division, known as Screaming Eagles, returns to Europe. Nearly 2,400 soldiers will be deployed to Romania, Bulgaria, Hungary and Slovakia to protect NATO’s eastern flank, reassure our Allies, and deter our adversaries. #WeAreNATO pic.twitter.com/4uGnZzpbFA