Предполагаемият нападател е бил облечен като куриер и се е придвижвал с електрически велосипед

3923 Снимка: iStock by Getty Images

Андрий Парубий, бивш председател на парламента и политик с ключова роля по време на Майдана, бе застрелян в Лвов на 30 август, съобщава Kyiv Independent.

"Министърът на вътрешните работи Игор Клименко и главният прокурор Руслав Кравченко току-що ме информираха за първите известни обстоятелства около това ужасно убийство в Лвов. Андрий Парубий е мъртъв," заяви президентът Володимир Зеленски.

За разследването и издирването на убиеца са мобилизирани "всички необходими ресурси".

"Моя дългогодишен боен другар още от началото на 2000-те. Моят побратим Андрий Парубий беше застрелян във Лвов от нехора. Какво може да се каже със сигурност - тези изверги се страхуват и затова убиват истинските патриоти и силните хора. Майданът, 11 години война, огромният му принос за изграждането на Независимостта. Андрий беше Голям Човек и истински приятел. Именно заради това те му отмъщават и от това се боят. Това престъпление не е просто изстрели срещу човек. Това е изстрел срещу Армията. Това е изстрел срещу Езика. Това е изстрел срещу Вярата. Това е изстрел в сърцето на Украйна", коментира бившият украински президент Петро Порошенко.

Според полицията сигналът за стрелбата е получен в ранния следобед. Мястото на престъплението е в южния район Франкивски на Лвов. Парубий е починал на място от изстрелите.

Властите засега не са съобщили информация за евентуални заподозрени или възможен мотив. По данни на телевизия "Суспільне", позоваваща се на свои източници, предполагаемият нападател е бил облечен като куриер и се е придвижвал с електрически велосипед.

Според информацията той се е приближил до Парубий, открил е огън и е избягал от мястото с велосипеда. На местопроизшествието са открити седем гилзи, съобщават източници от правоохранителните органи пред "Суспільне".

Любопитно, но малко преди срещата между Тръмп и Путин в Аляска, Парубий бе публикувал клип, в който

Парубий, който е бил на 54 години при смъртта си, е дългогодишен депутат от Лвовска област и участник както в Оранжевата революция от 2004 г., така и в Евромайдана през 2013-2014 г.

След свалянето на проруския президент Виктор Янукович по време на Евромайдан, Парубий е назначен за секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана. Той заема поста между февруари и август 2014 г. - в периода, когато Русия анексира Крим и започна войната в Донбас.

По-късно политикът е първи заместник-председател на парламента (2014-2016) и председател на парламента (2016-2019). От 2019 г. насам Парубий е член на партията "Европейска солидарност" на бившия президент Петро Порошенко.

След избирането на Зеленски за президент през 2019 г. Парубий се превърна в един от по-известните му критици. През 2020 година бившият председател на парламента го обвини в опити за потискане на опозицията. Той отстоява силни патриотични позиции след започната от Русия война през 2022 г.

"Андрий направи всичко възможно за създаването на украинската армия. Особено тогава, когато ставаше дума за първите доброволчески батальони, които излязоха на фронта директно от Майдана. Андрий изигра решаваща роля в приемането на закона за украинския език, който беше историческа крачка в укрепването на нашата идентичност", допълва Порошенко.

Това е второто знаково убийство на известна политическа фигура в Лвов.

На 19 юли 2024 г. бе осъществено покушение срещу Ирина Фарион - политик, лингвист и преподавател. Тя бе известна като един от най-големите противници на използването на руски език в страната и дори критикуваше украински войници за използването му на фронта.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.