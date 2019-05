Френската полиция разпространи кадър от видеокамера, с която е заснет заподозреният за вчерашния взрив на улица в Лион, при който бяха ранени 13 души. На записа се вижда как все още неизвестният мъж се движи с велосипед и оставя чанта пред пекарна малко преди експлозията. След това изчезва с колелото.

Полицейски източници го описват като мъж от европейски или северноафрикански тип, облечен в бежови бермуди, с тъмни очила и с армейски зелен шал.

За късмет, повечето пострадали, сред които 8-годишно момиченце, са приети в болница с леки наранявания, 11 от тях остават за лечение, предимно с прорезни рани.

Разследването на експлозията е поето от специалисти по борба с тероризма, заяви прокуратурата. Според експерти въпросната бомба е много добре и професионално подготвена, защото е била пълна с шрапнели, с пирони, болтове и винтове.

Възможно е да става въпрос за сплашване и привличане на вниманието, коментират още разследващи.

Рени Пиринчева, българка, която живее в Лион, каза пред bTV, че за всички в града е било шокиращо, защото по принцип е спокоен град. По думите ѝ общото усещане е, че и в града става опасно.

Министерството на външните работи заяви, че засега няма информация за пострадали българи при експлозията в Лион. Посланик Ангел Чолаков е разговарял с представители на българската общност във френския град, които са го информирали, че постоянно живеещите ни сънародници там са живи и здрави, съобщи пресцентърът на МВнР.

#Breaking: Confirmed At least 13 injured no more critical, following an IED bomb explosion in #Lyon in #France filled with screws, nails and bolts. French President Emmanuel #Macron has called the Incident "an attack". pic.twitter.com/4hqDKtY9CP