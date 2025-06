Войната между довчерашните съмишленици и съратници - Доналд Тръмп и Илон Мъск, бушува с пълна сила.

След като Тръмп обяви, че е разочарован от атаките на вече бившия член на екипа му, напуснал изненадващо Белия дом преди дни, Мъск реагира с "Глупости" и "Лъжа", и обяви, че без него нямаше да спечели президентските избори.

Размяната на реплики тръгна заради законопроекта за данъците и разходите, след като Мъск напусна екипа на Тръмп и го упрекна, че възнамерява абсурдно да намали налозите. Словесният спор обаче прерасна в действия и нанасяне на взаимни щети - и репутационни, и финансови.

Президентът се зарече, че ще отреже държавните субсидии и договорите с компанията на магната "Тесла", а Мъск контраатакува с компромат.

Милиардерът хвърли бомбата: Тръмп не допуска разсекретяване на досиетата "Епстейн", защото името му също присъства в тях.

"Време е да пуснем наистина голямата бомба: Доналд Тръмп е в досиетата на Епстийн. Това е истинската причина, поради която те не са били оповестени публично. Приятен ден, DJT! [инициалите на президента на САЩ - бел.ред.]", написа Мъск в социалната мрежа "Екс".

"Отбележете си тази публикация за в бъдеще. Истината ще излезе наяве", допълни малко по-късно той.

