Напрежението в Йерусалим рязко се повиши, след като новият израелски министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир пренебрегна предупрежденията от страна на "Хамас" и посети Храмовия хълм, където се намира джамията Ал Акса, съобщиха световните агенции.

Като лидер на партия "Отма Йехудит" Бен-Гвир е смятан за един от най-крайнодесните министри в новото правителство на Бенямин Нетаняху и за силно противоречива фигура. Часове, след като седна в министерското си кресло, той обяви намеренията си да посети свещеното място.

"Никой няма да ни заплашва или да ни казва каквото и да било. Храмовият хълм е най-святото място за народа на Израел. Храмовият хълм е свещен за мюсюлманите и за всички видове религии, не се съмнявам в това, нито в правото им на достъп до това място", допълни Бен-Гвир.

Той обиколи набързо комплекса, придружен от многобройна охрана.

Храмовият хълм е третото по святост за мюсюлманите място след Мека и Медина. За евреите пък това е най-свещеното място. Те вярват, че там са се намирали два древни храма (Първият храм и Вторият храм), свещени за юдаизма.

Деликатното статукво, което го регулира, датира от 1967 г., когато Израел освобождава Стария град на Йерусалим от Йордания по време на Шестдневната война. Опасявайки се от религиозна война, тогавашният министър на отбраната Моше Даян се съгласява ислямският Вакъф, мюсюлманско попечителство, да продължи да управлява текущите дела на свещения обект, докато Израел ще запази цялостния си суверенитет и ще отговаря за сигурността. Понастоящем в комплекса обаче е разрешено само мюсюлманско богослужение.

Новинарският сайт "Уайнет" (Ynet) публикува снимки от посещението на израелския министър, а в Туитър бе разпространено и видео.

The #Israeli far right wing minster Ben Gvir visited in Al-Aqsa compound for 13 minutes for the first time since election, pic.twitter.com/IP2xk4bsTJ