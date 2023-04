Сингапур екзекутира мъж, осъден за трафик на наркотици, съобщи представител на семейството му, въпреки молбите за помилване, отправени от роднините и близките му, както и от активисти, предадоха Ройтерс и БТА.

46-годишният Тангараджу Супиах беше осъден за подбудителство за трафик на повече от 1 кг канабис през 2013 г, което е два пъти повече от прага за смъртно наказание в града-държава, която е известна със строгите си закони за наркотиците.

Кокила Анамалай, сингапурски правозащитник представляващ семейството, потвърди, че Супиах е бил екзекутиран чрез обесване, след като президентът е отхвърлил молбите за помилване в навечерието на екзекуцията.

Сингапурското правителство не отговори веднага на молбата за коментар.

Британският милиардер Ричард Брансън, известен противник на смъртното наказание, заяви, че присъдата срещу Супиах не отговаря на стандартите за наказателна присъда, тъй като той не е бил близо до наркотиците, когато е бил арестуван.

