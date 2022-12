10661

Задържането в четвъртък на британския милионер и скандален инфлуенсър Андрю Тейт предизвика вълна от иронии, но и положителни коментари за румънската фирма за пици, за която се смята, че е издала местонахождението му на органите на реда, пише информационният сайт Зиаре, цитиран от БТА.

Тейт, който е бивш професионален кикбоксьор, беше задържан в четвъртък в района на Букурещ заедно с брат си Тристан по обвинения в трафик на хора и изнасилване.

Според телевизия Диджи 24 братята Тейт са обвинени, че са похитили и изнасили две млади жени, едната от които е с американско гражданство. Телевизията посочва, че те имали студио във вила край Букурещ, в което снимали порнографски видеоматериали.

Тази седмица Тейт влезе в словесна война с 19-годишната активистка за климата Грета Тунберг, след като сподели своя снимка в Туитър, на която стои до спортен автомобил "Бугати" и се похвали, че притежава 33 автомобила.

В клип, публикуван от него в Туитър в сряда, Тейт получава две кутии с пица и уверява, че няма да ги рециклира, отправяйки предизвикателство към Грета Тунберг, пише сайтът Хотнюз.

Според някои медийни публикации именно кутиите от пица от румънската верига Jerry's Pizza са издали местонахождението му на властите.

След ареста на Тейт Туитър беше залят от вълна от иронични коментари, отбелязва Зиаре. "Куриерите на Jerry's Pizza са предали Андрю на полицията, защото не им е дал достатъчно голям бакшиш", "Пицата е толкова добра, че трябва да изпратят полицаи", гласят част от публикациите.

"Причината, поради която сме най-търсената пица. Имаме вкус", написа на страницата си във Фейсбук компанията Jerry's Pizza, като си послужи с игра на думи с американския израз "most wanted", който властите САЩ използват за най-издирваните престъпници, отбелязва Хотнюз. Също така в публикацията, която е на английски език, посланието "We Got Taste" (Имаме вкус) е изписано с леко изтрита буква "S", така че се получава надписът "We Got Tate" (Хванахме Тейт).

Грета Тунберг на свой ред също коментира ситуацията в Туитър. "Това е, което се случва, когато не си рециклираш кутиите от пица", написа младата природозащитничка след задържането на Тейт.