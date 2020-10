Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен написа специално пожелание на българския премиер Бойко Борисов да оздравява бързо.

От вчера официално Борисов съобщи, че PCR-тестът му за COVID-19 е положителен. Той обясни, че има леки симптоми и е под карантина.

Своите пожелания тя отправи през профила си в Twitter:

"Пожелавам ти пълно и бързо възстановяване Бойко Борисов. Мислите ми са с теб и с всички, които се борят с болестта в този момент. Грижи се за себе си", написа Фон дер Лайен.

I wish you a full and speedy recovery, @BoykoBorissov. My thoughts are with you and with all those fighting this illness at the moment. Take good care of yourself.