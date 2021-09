Най-малко осем души са загинали при наводненията в Ню Йорк и Ню Джърси, предизвикани от урагана "Айда". Губернаторите на двата щата обявиха извънредно положение, а бурята се пренесе към Нова Англия, като все още остават в сила прежденията за торнадо, съобщава AP.

Полицията в Ню Йорк съобщава за седем смъртни случая, включително на 50-годишен мъж, 48-годишна жена и 2-годишно момиче, които са открити в безсъзнание в дома си. Малко по-късно те са обявени за жертви на бедствието. В домовете си са открити мъртви 48-годишна жена и 66-годишен мъж. В наводнена къща е открит и млад мъж на възраст 22 години. Самоличността на всички загинали е в процес на установяване.

Потвърдена е и смъртта на двама души в Ню Джърси.

Източната част на нюйоркския булевард "Франклин Рузвелт" и паркът над река Бронкс са под вода.

Метростанциите в Мегаполиса са наводнени и спрени за експлоатация от местните власти. Видеоклипове в социалните мрежи показват автомобили, залети от водната стихия и шофьорите им, насядали по покривите на превозните средства, в опит да се спасят.

Кадри от града показват още превозни средства на градския транспорт, потопени до прозорците, по основните пътни артерии. Боклук, носен от водното бедствие, може да се забележи в града и извън него.

"Тази вечер преживяваме историческо събитие с рекордни дъждове в града, брутални наводнения и опасни условия по пътищата ни", заяви кметът на Ню Йорк Бил де Блазио, обявявайки извънредно положение в Ню Йорк късно сряда.

Губернаторът Кати Хочул пък обяви извънредно положение за целия щат Ню Йорк.

Water cascades onto a New York City subway train as remnants of Hurricane Ida bring flooding rain to the Northeast. https://t.co/pKqmXs6g8J pic.twitter.com/sYmzPSGb1I

The remnants of Hurricane Ida brought flash flooding to New York City’s subway stations on Wednesday, inundating platforms and disrupting train services. https://t.co/jnq4gLOx8V pic.twitter.com/tysVLW59Tz

Пожарникари спасиха мъж от автомобил, заседнал в дълбоки води на крайбружната алея край река Бронкс. Нюйоркската телевизия WABC-TV показа ексклузивни кадри от спасителната акция, на които се виждат пожарникарите, които изнасят мъжа от колата му.

Members of the #FDNY rescue a woman from her stalled car due to flash #flooding in #NewYork. The flash flood emergency that covers much of northern #NewJersey and southern New York has been extended until 3 an EST. #NYC #Ida #rain pic.twitter.com/S1GSmbjnsR