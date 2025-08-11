Двама души са загинали, а трима са били ранени в руската Тулска област по време на атака, извършена от 11 безпилотни самолета, предаде ТАСС, като се позова на губернатора Дмитрий Миляев.

Малко преди това при руски въздушен удар в украинския град Запорожие бяха ранени най-малко 19 души, съобщи министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Ройтерс.

Русия атакува Запорожие с управляеми въздушни бомби, поразявайки жилищни райони, автогара и клиника, написа украинското външно министерство в публикация в "Екс".

"Най-малко 19 души са ранени, един от които е бил изваден от спасителните екипи от развалините на разрушените сгради", се добавя в публикацията, предава БТА.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че спасителните екипи, лекарите и полицейските служители работят, за да помогнат след удара в Запорожие.

Отделно 6 души загинаха при руски атаки с дронове или от руски артилерийски огън в Доценка, Запорожка и Херсонска област, съобщиха по-рано днес украинските власти, цитирани от Франс прес.

От своя страна украинските военни заявиха, че са атакували с дронове петролна рафинерия в Саратовска област в Западна Русия. Губернаторът на областта Роман Бугаригин заяви, че промишлено предприятие е било повредено и че един човек е загинал.

Друга рафинерия в Ухта в Република Коми в Северозападна Русия, на около 2000 километра от фронтовата линия, е била повредена, според източник от украинското разузнаване. Местните власти потвърдиха атака с дронове в района, но без да споменават, че тази рафинерия е претърпяла щети.

Същевременно руското министерство на отбраната заяви, че за последните три часа руската противовъздушна отбрана е унищожила 27 украински дрона над няколко руски области - 11 над Тулска област, 7 над Брянска област, 5 над Орловска област, 2 над Калужка област и по 1 над територията на Московския райони и Рязанска област.

Руското министерство съобщава само за броя на свалените дронове, но не и колко дрона общо е задействала Украйна срещу Русия. Ройтерс отбелязва, че не може по независим път да потвърди информацията, която руското ведомство оповестява.

Руските власти казаха, че при нощните атаки с дронове са били убити трима души.

Двама души бяха убити и двама бяха приети в болница вследствие на атака преди полунощ в руската Тулска област, която на север граничи с Московска област, заяви в комуникационното приложение "Телеграм" губернаторът на Тулска област Дмитрий Миляев.

Един човек бе убит и двама бяха хоспитализирани вследствие на украинска атака срещу индустриална зона в Нижегородска област в Западна Русия, каза в "Телеграм" губернаторът на областта Глеб Никитин.

