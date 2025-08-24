Володимир Зеленски обсъди предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна и засилването на участието на Нидерландия в този процес с нидерландския министър-председател Дик Схоф

Руската противъздушна отбрана е свалила днес украински дрон, летящ към Москва, съобщи в канала си в месинджъра Мах кметът на града Сергей Собянин, цитиран от ТАСС.

"Силите за противовъздушна отбрана на министерството на отбраната са свалили един дрон, летящ към Москва. На мястото на падането на отломките от дрона работят служители на аварийно-спасителните служби", написа кметът, добавя БТА.

На този фон украинският президент Володимир Зеленски обсъди предоставянето на гаранции за сигурност на Украйна и засилването на участието на Нидерландия в този процес с нидерландския министър-председател Дик Схоф.

Украинският държавен глава обяви това в "Телеграм", съобщи агенция Укринформ, цитирана от БТА.

"Говорих с министър-председателя на Нидерландия Дик Схоф. Днес е много специален ден в Украйна - Денят на националното знаме. Благодаря ти, Дик, за важните и топли думи на подкрепа към нашия народ, към всички украинци. Ние високо ценим помощта на Нидерландия и солидарността на нидерландския народ. Благодаря ти, че си с нас и ни помагаш да защитим човешки животи", каза Зеленски.

Той съобщи, че по време на разговора страните са обсъдили дипломатическата работа с партньорите и срещите във Вашингтон. Украинският президент подчерта, че сега има реална възможност да се сложи край на войната. По думите му, Украйна е готова за конструктивни стъпки, които биха доближили истинския мир, но Русия не показва никакво намерение за мир и продължава да обстрелва украински градове.

"Ние тълкуваме по един и същи начин всички сигнали, идващи от Москва тези дни. Необходим е натиск, за да се промени позицията им, както и среща на върха, за да се обсъдят всички въпроси", отбеляза Зеленски, цитиран от БТА.

По думите му, специално внимание е било отделено на въпроса за гаранциите за сигурност. В момента екипи от Украйна, САЩ и европейски партньори работят по тяхната архитектура. Всички предложения ще бъдат готови в следващите дни, добави Зеленски.

"Обсъдихме също така как Нидерландия може да увеличи участието си в този процес и да спомогне за осигуряването на гаранции за сигурност", отбеляза украинският президент.

Зеленски и Схоф обсъдиха също така съвместни проекти и инвестиции в отбранителната промишленост. Украинският президентът обяви важни споразумения и среща в близко бъдеще.

Зеленски проведе днес разговор и с президента на Република Южна Африка, Сирил Рамапоса, по време на който подчерта важната роля на Глобалния юг за постигането на мир в Украйна.

"Говорих с президента на Република Южна Африка, Сирил Рамапоса, по негова молба. Информирах го за съвместните дипломатически усилия с нашите партньори и за продуктивните срещи с президента Тръмп във Вашингтон. Тази война трябва да бъде прекратена - война, от която никой не се е нуждае, освен Русия. Убийствата и разрушенията трябва да бъдат спрени", подчерта Зеленски.

По думите му, той е информирал своя южноафрикански колега, че е готов за всякакъв формат на среща с руския лидер.

"Въпреки това, виждаме, че Москва отново се опитва да протака нещата. Важно е Глобалният юг да изпрати съответните сигнали и да подтикне Русия към мир", добави Зеленски.

Разговорът засегна и бъдещите контакти с партньорите и възможностите за съвместна работа с африканския континент за развитие на отношенията, осигуряване на продоволствена сигурност и създаване на платформа за диалог.

Междувременно благодарение на помощта на Катар, общо 83 украински деца са се завърнали у дома, съобщи в "Телеграм" украинският омбудсман Дмитро Лубинец, цитиран от Укринформ.

"Днес проведох среща с посланика на Държавата Катар в Украйна, Хади Насер ал Хаджри - наш надежден и непоколебим партньор по въпроса за връщането на депортирани и насилствено разселени деца. Благодарение на посредничеството на Катар, 83 деца вече са върнати от временно окупираните територии на Украйна и от Русия", заяви Лубинец.

Той припомни, че само вчера, благодарение на подкрепата на Катар, още три деца и един младеж са се завърнали в Украйна.

От началото на пълномащабната руска инвазия, в рамките на президентската инициатива "Върнете децата обратно в Украйна", общо 1564 деца вече са върнати на Киев, припомня Укринформ.

