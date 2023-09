Руското министерство на отбраната разпространи видеокадри с командващия Черноморския флот адмирал Виктор Соколов. По-рано украинските власти съобщиха, че той е сред 34-мата руски офицери, убити при ракетния удар по щаба на флота в Севастопол миналия петък.

Breaking: Ukraine has claimed the commander of Russia's Black Sea fleet, Admiral Viktor Sokolov, was killed during an attack on Friday. pic.twitter.com/QyomSxkDCo