Израелската армия заяви в четвъртък, че проверява възможността да е убила лидера на "Хамас" Яхия Синуар след операция в ивицата Газа, която според тях е била насочена към трима екстремисти. "На този етап самоличността на терористите не може да бъде потвърдена", се казва в изявлението, предаде Ройтерс. В него се казва, че няма признаци, че израелски заложници са присъствали в сградата, където са убити тримата екстремисти.

Израелски медии и Sky News Arabia публикуваха снимка на труп, който показва невероятна прилика със Синуар, и обявиха, че предварителният ДНК потвърждава, че именно той е убит.

Служителите по сигурността, цитирани от израелски медии, казват, че тъй като Синуар е лежал в израелски затвор, Израел разполага с ДНК на лидера на Хамас, така че е сравнително лесно да се разбере дали той е убитият при удара в Газа. Каналът "Ал Арабия" също съобщава, че предварителният ДНК тест е показал, че това е Синуар.

По-рано израелският министър на отбраната Йоав Галант публикува криптичен пост в Х (доскоро Туитър), за който наблюдатели предполагат, че загатва, че Синуар действително е бил елиминиран. Галант цитира библейския текст от Левит: "Ще гоните враговете си и те ще падат от меч пред вас". "Враговете ни не могат да се скрият. Ще ги открием и ще ги елиминираме", пише още в публикацията израелският министър на отбраната.

“You will pursue your enemies and they will fall before you by the sword.” - Leviticus 26



Our enemies cannot hide. We will pursue and eliminate them. pic.twitter.com/FDJ7obPIM7