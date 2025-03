Най-малко шестима души загинаха, а деветима ранени са в критично състояние, след потъването на туристическа подводница край египетския курорт Хургада на Червено море днес. Пет от жертвите са руски граждани, двама от които са непълнолетни.

Плавателният съд е извършвал обиколка на коралови рифове с около четиридесет пътници на борда. По първоначална информация инцидентът е станал пред яхтеното пристанище на известен хотел в града, съобщи в. "Нешънъл", цитиран от БТА.

Екипите за спешна помощ са успели да спасят 29 души, според изявление, публикувано от местните власти. Около 21 линейки са били изпратени на мястото на инцидента и са транспортирали ранените до местните болници поради тежестта на състоянието им.

Петима души, сред които и двама непълнолетни, загинаха при инцидента, съобщи генералният консул на ТАСС на Руската федерация в Хургада Виктор Воопаев, цитиран от ТАСС.

Руското посолство в Египет съобщи в публикация във "Фейсбук", че около 10 часа на разстояние от 1 км от брега е потънала подводница "Синдбад" и всички туристи на борда й са руски граждани, сред тях има и деца.

Засега не е ясно дали някой от екипажа на плавателния съд е сред жертвите и какво е причинило потъването.

Причините за трагедията все още не са ясни, но честотата на подобни инциденти повдига големи въпроси относно мерките за безопасност, използвани от местните власти, в такива популярни туристически зони за морски екскурзии и дали се извършват подходящи проверки за безопасност или не, отбелязва Би Би Си.

Това е втори трагичен инцидент в Червено море край Египит за по-малко от шест месеца. През ноември м.г. туристическата лодка "Морска история", превозваща повече от 40 души, потъна близо до египетския курорт Марса Алам. Тогава 11 души бяха обявени за изчезнали, а египетските власти говореха за тежки метеорологични условия, които са довели до инцидента. Оцелели обаче изразиха съмнение, че лошо време е причинило потъването.

В днешния ден при инцидента с подвдницата в Египет е топъл и слънчев ден. Няма признаци за бурни води в Червено море тази сутрин, отбелязва още Би Би Си. Метеорологичен сайт в Хургада съобщава за много слаб вятър - около 5 мили в час и без ниска облачност рано тази сутрин. В Червено море често е ветровито, а когато има северен вятър, има големи вълни. Изглежда обаче, че тази сутрин времето е било доста спокойно, с височина на вълните около 0,2 м, тоест няма признаци за бурни води, допълва медията.

At least six feared dead after a tourist submarine sank in Egypt’s Red Sea near Hurghada — Around 40 passengers, including about 15 children, were on board Four Russian tourists confirmed dead — Russia’s Consul General told TASS RT pic.twitter.com/EIk26YxSnS

Операторът на подводницата разполага с "експертен екип" с "дългогодишен опит", се посочва на уебсайта на компанията Sindbad Submarines, като се добавя, че подводниците ѝ са "конструирани във Финландия, за да издържат на подводно налягане до 75 м, което гарантира безопасност и надеждност". В случай на авария кислородните маски са разположени над главите, а спасителните жилетки - под седалките. Компанията посочва, че разполага с две подводници за развлечение в своя флот, всяка от които може да превозва 44 пътници и двама пилоти с голям кръгъл прозорец за наблюдение за всеки пътник.

Плавателният съд може да достигне дълбочина от 25 метра под морското равнище за 40 минути, което позволява на пътниците да изследват 500 метра коралов риф и неговите морски обитатели, пише още в сайта на компанията. Твърди се също, че "просторната климатизирана кабина" разполага с "удобни седалки и персонални телевизионни монитори".

Tourist submarine sinks in Egypt - nine dead, nine injured, some missing



The accident occurred off the coast of Hurghada: the "Sindbad" submarine, carrying 45 Russian tourists, collided with a coral reef and sank one kilometer from the shore.



Most passengers were rescued and… pic.twitter.com/fh1cbombII