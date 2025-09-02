Един от ранените е в критично състояние

3792 Снимка: X

Мъж, намушкал днес следобед петима души в хотел в южния френски град Марсилия, беше убит от полицията, съобщи градската прокуратура, цитирана от Ройтерс.

Сред ранените са мениджърът на хотела и неговият син. Един от намушканите е в критично състояние.

Нападателят - тунизиец, който е имал два ножа и лост - е издъхнал, след като е бил прострелян от полицаите, уточниха прокурор Никола Бесон и местната полиция.

Атаката е била извършена в 14:45 ч. (15:45 ч. българско време) в Първи район на Марсилия.

Бесон поясни, че нападателят, който е бил законно пребиваващ имигрант, е бил изгонен от хотела, защото не е плащал престоя си.

Прокурор Никола Бесон даде подробности какви точно са били действията на тунизиеца и на полицията.

В ранния следобед мъжът се е върнал в хотела и е отишъл на първия етаж, където е била стаята му, като е наръгал с нож съквартиранта си, добави прокурорът.

Първият нападнат е бил приет за лечение в болница в критично състояние.

След това нападателят е наръгал няколко пъти с нож мениджъра на хотела, преди да го подгони по улицата, докато той бягал със сина си. Синът е наръган в гърба.

Двамата са в относително тежко състояние, но животът им е извън опасност, съобщиха от прокуратурата.

След това нападателят излязъл на оживена търговска улица в центъра на Марсилия, където влязъл в заведение и се опитал да рани още хора.

Изгонен оттам, той продължил да буйства и на сляпо и без провокация се опитал да удари хора, двама от които са ранени в лицето с палка, която нападателят носел в допълнение към два ножа.

Полицейски патрул успял да се намеси бързо. След като тунизиецът не се подчинил да хвърли оръжията си, той е бил прострелян от органите на реда.

Мъжът е починал въпреки оказаната му медицинска помощ.

