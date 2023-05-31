Земетресение с магнитуд 6,2 удари днес островите Оклънд - вулканичен архипелаг от 7 острова на около 500 км южно от Нова Зеландия, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център, цитиран от Ройтерс и БТА.

Трусът е бил на дълбочина 10 км, съобщи Европейско-средиземноморският сеизмологичен център.

Въпреки мощното земетресение не е издадено предупреждение за цунами.

Общинският съвет на новозеландския град Инверкаргил, който е най-големият голям град до архипелага, съобщи, че няма данни за нанесени материални щети или за пострадали хора.

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