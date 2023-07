Докато пожарникари от няколко страни се борят с пожарите в Гърция, трогателни кадри, изразяващи човещина и съпричастност, обиколиха социалните мрежи.

В единия случай снимки показват как румънски пожарникари, отишли на помощ на гръцките си колеги, помагат на дехидратиран заек, оцелял в пожарите на остров Родос.

Още снимки от пожарите в Гърция може да видите тук >>>

Кадрите са публикувани в интернет от румънската служба за извънредни ситуации. Вижда се как огнеборците помагат на животинчето да пие вода от локва, образувала се от пожарникарския маркуч, а след това му дават вода от бутилка.

В Twitter бяха споделени и кадри на спасени други две зайчета и едно коте от огнената стихия.

Firefighter in Greece rescues two rabbits and a cat from the wildfires that are raging across the country right now. Men who rescue animals are the best men. pic.twitter.com/MZyo9Ea11d