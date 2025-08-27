Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще председателства днес в Белия дом "голяма среща" за ивицата Газа, обяви неговият специален пратеник Стив Уиткоф, цитиран от Франс прес.

Уиткоф каза вчера пред телевизия "Фокс Нюз", че администрацията на Тръмп разработва "много подробен план" за следвоенното бъдеще на палестинската територия.

Двойна ракетна атака по болница в Газа уби 15 души, сред жертвите са журналисти на Ал Джазира, АП и Ройтерс (видео)
"Мисля, че много хора ще се убедят колко солиден и добронамерен е (планът, който) отразява хуманитарните мотиви на президента (на САЩ)", добави той, без да даде повече подробности, предава БТА.

Уиткоф прогнозира, че войната в Газа ще приключи до края на тази година.

Държавният департамент на САЩ междувременно съобщи, цитиран от Ройтерс, че държавният секретар Марко Рубио ще се срещне днес във Вашингтон с израелския министър на външните работи Гидеон Саар.

През февруари Тръмп предложи САЩ да поемат контрола над Газа, за да я възстановят и превърнат в "Ривиерата на Близкия изток", след като нейните жители бъдат изселени, припомня АФП.

Той допусна, че населението на ивицата може да бъде прехвърлено в Египет и Йордания. Приветствана от израелската крайна десница, тази идея беше отхвърлена от арабските и от повечето западни страни, като ООН предупреди за "етническо прочистване" в Газа.

Само преди два дни при израелски удар по болницата "Насер" в Хан Юнис, в южната част на Газа, бяха убити 19 души, включително четирима журналисти от Ал Джазира, АП и Ройтерс.

Медици и представители на медиите загинаха при втора ракета, последвала първата, след като вече спасителните екипи се опитваха да помогнат на пострадалите при първия удар по лечебното заведение, което неведнъж е ставало обект на атака.

