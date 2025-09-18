3541 Снимка: Скрийншот/You Tube/БТА

Заместник-ръководителят на администрацията на президента на Руската федерация Дмитрий Козак напуска поста си, потвърдиха в Кремъл. "Мога да потвърдя, че Дмитрий Николаевич Козак е подал оставка. По собствено желание", заяви прессекретарят на Путин Дмитрий Песков. Указът за оставката на Козак все още не е публикуван, добави представителят на Кремъл.

За това, че заместник-ръководителят на администрацията на президента е подал оставка, вчера съобщиха агенция РБК, журналистът Алексей Венедиктов и политологът Аркадий Дубнов, позовавайки се на свои източници.

Източник на "Интерфакс" по-рано заяви, че "молбата на Козак е удовлетворена" и петък, 19 септември, ще бъде последният му работен ден. Източници на медиите заявиха също така, че Козак разглежда "различни предложения за преминаване в бизнеса".

В началото на август в. "Ню Йорк Таймс", цитира източници, според които още през 2022 г. Козак е посъветвал Путин да не нахлува в Украйна, а през 2025 г. е предложил на руския президент да започне мирни преговори, както и да проведе вътрешни реформи в Русия, включително да подчини силовите структури на правителството.

Източници на изданието наричат Козак единственият високопоставен чиновник от най-близкото обкръжение на Путин, който, макар и да не прави публични изявления, открито се изказва против войната.

Козак е един от най-дългогодишните съратници на Путин, роден е в Украйна, служил е в съветската армия и е работил с Путин в кметството на Санкт Петербург през 90-те години.. От началото на века Козак е заемал различни високи постове в кабинета на министрите и в Кремъл. Когато Путин става премиер през 1999 г., той назначава Козак за ръководител на администрацията си. От 2007 г., когато Русия печели правото да бъде домакин на Зимните олимпийски игри през 2014 г., Козак ръководи подготовката за игрите. Когато Путин анексира Крим, Козак координира интеграцията на полуострова в състава на Русия.

От 2008 до 2020 г. е бил заместник-председател на правителството, а от 2020 г. - заместник-ръководител на администрацията на президента.

Въпреки това позицията на Козак по отношение на войната в Украйна явно е довела до загуба на влиянието му върху президента. Козак почти престана да се появява на публични места и "фактически вече не отговаря за нищо", а много от правомощията му са преминали към първия заместник на главата на Администрацията на руския президент Сергей Кириенко - по-специално взаимодействието с Молдова, Абхазия и Южна Осетия. Освен това, до началото на войната през февруари 2022 г. Козак ръководеше преговорите по Украйна. Сега представител на Кремъл в окупираните региони стана Кириенко, а преговорите с Киев води помощникът на Путин Владимир Медински.

Според няколко източника на "Ню Йорк Таймс" Козак е "разочаровал Путин", когато "дава да се разбере, че смята нахлуването в Украйна за грешка". Все пак, въпреки загубата на значителна част от влиянието си, той бе "запазил определен достъп до Путин", казват източници на вестника. Те обясняват факта, че Козак остава в "близкия кръг", с "личната лоялност на президента към своите дългогодишни съратници".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.