Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер министър Киър Стармър подписаха ново споразумение за технологично партньорство между САЩ и Обединеното кралство, предаде Би Би Си. Стармър нарече сделката "най-голямата по рода си в британската история".

Тръмп

Двамата заявиха, че с поредица от споразумения на стойност 250 милиарда лири са направили "специалните отношения" между двете страни "нерушими", предаде Ройтерс.

В началото на бизнес прием, някои от водещите фигури в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са помогнали за укрепването на връзките чрез инвестиции в сделки в области от технологиите до енергетиката.

Седнали един до друг в шатра в парка на Чекърс, извънградска резиденция на Стармър, британският премиер и Тръмп отпразнуваха представянето на рекордния пакет от 150 млрд. паунда (205 млрд. долара) американски инвестиции във Великобритания, част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални представители ще бъде от полза и за двете страни.

"Вие сте сред приятели", започна своята част от съвместно изявление Стармър. "Мисля, че всички сме съгласни, че има толкова много неща, които да се отпразнуват в специалните отношения между нашите две страни", добави той.

Британският премиер посочи, че САЩ са най-големият търговски партньор на Обединеното кралство. "Заедно подкрепяме над 2,5 милиона работни места в двете икономики", изтъкна той. Стармър посочи, двете страни са водещи в сектори като технологии, финанси, отбрана и енергетика.

Днешната сделка, с милиарди, преливащи "в двете посоки на Атлантика", според Стармър е най-голямата по рода си в британската история. По думите му тя означава инвестиции, променящи живота в Обединеното кралство, което ще направи живота на хиляди работници по-добър.

"Това показва силата на това партньорство", заяви Стармър. По думите му тази година Великобритания е получила най-добрата сделка със САЩ, за най-ниски мита в света в жизненоважни сектори. Според него преговорите са били трудни, но резултатът им е бил "победа и за двете страни".

Стармър нарече споразумението за технологичен просперитет "план за спечелване на тази нова ера заедно".

Британският премиер съобщи на събралите се бизнес лидери, че САЩ и Обединеното кралство са постигнали и споразумение в ядрената енергетика, което по думите му ще генерира енергия за милиони предприятия, ще намали сметките и ще повиши сигурността от двете страни на Атлантика.

Доналд Тръмп обяви второто си държавно посещение във Великобритания за "изключителна чест", наричайки връзките между двете държави "неразривни" и "безценни". По думите му двете правителства "правят тези връзки по-близки от всякога".

Тръмп благодари на бизнес лидерите за присъствието им днес и също отбелязва, че Обединеното кралство е първата страна, която сключи търговско споразумение със САЩ по-рано тази година.

Тръмп заяви, че "няма по-естествено партньорство в света" и че те "изграждат индустриалния капацитет на двете ни страни, което е важно за отбраната".

Президентът на САЩ каза, че новото споразумение вече помага за стимулиране на вълна от сделки с частния сектор.

Той анонсира, че американската компания X-energy и британската Centrica обявяват сделка за разполагане на ядрени реактори в Обединеното кралство. Това е нерешено от години, но сега най-накрая се случва, заяви Доналд Тръмп.

По-късно днес двамата лидери ще дадат пресконференция.

