Американският президент Доналд Тръмп и британският премиер министър Киър Стармър подписаха ново споразумение за технологично партньорство между САЩ и Обединеното кралство, предаде Би Би Си. Стармър нарече сделката "най-голямата по рода си в британската история".

Двамата заявиха, че с поредица от споразумения на стойност 250 милиарда лири са направили "специалните отношения" между двете страни "нерушими", предаде Ройтерс.

В началото на бизнес прием, някои от водещите фигури в бизнеса на САЩ и Великобритания бяха посрещнати от двамата лидери и похвалени за това, че са помогнали за укрепването на връзките чрез инвестиции в сделки в области от технологиите до енергетиката.

Седнали един до друг в шатра в парка на Чекърс, извънградска резиденция на Стармър, британският премиер и Тръмп отпразнуваха представянето на рекордния пакет от 150 млрд. паунда (205 млрд. долара) американски инвестиции във Великобритания, част от по-широк пакет от 250 милиарда паунда, който според официални представители ще бъде от полза и за двете страни.

"Вие сте сред приятели", започна своята част от съвместно изявление Стармър. "Мисля, че всички сме съгласни, че има толкова много неща, които да се отпразнуват в специалните отношения между нашите две страни", добави той.

Британският премиер посочи, че САЩ са най-големият търговски партньор на Обединеното кралство. "Заедно подкрепяме над 2,5 милиона работни места в двете икономики", изтъкна той. Стармър посочи, двете страни са водещи в сектори като технологии, финанси, отбрана и енергетика.

Днешната сделка, с милиарди, преливащи "в двете посоки на Атлантика", според Стармър е най-голямата по рода си в британската история. По думите му тя означава инвестиции, променящи живота в Обединеното кралство, което ще направи живота на хиляди работници по-добър.

"This is a great day for the special relationship... a moment to deliver investments, jobs and deals which will improve people's lives now," PM Keir Starmer says



"It's an unbreakable bond we have," US President Trump responds



Follow live: https://t.co/YirYr6DReJ pic.twitter.com/b4QzZvBMnG — BBC Politics (@BBCPolitics) September 18, 2025

"Това показва силата на това партньорство", заяви Стармър. По думите му тази година Великобритания е получила най-добрата сделка със САЩ, за най-ниски мита в света в жизненоважни сектори. Според него преговорите са били трудни, но резултатът им е бил "победа и за двете страни".

Стармър нарече споразумението за технологичен просперитет "план за спечелване на тази нова ера заедно".

Британският премиер съобщи на събралите се бизнес лидери, че САЩ и Обединеното кралство са постигнали и споразумение в ядрената енергетика, което по думите му ще генерира енергия за милиони предприятия, ще намали сметките и ще повиши сигурността от двете страни на Атлантика.

The US is the UK's "single biggest, largest trading partner,” Keir Starmer says, while sitting next to US President Trump, ahead of meeting with business leaders at Chequers



"Together we support over 2.5 million jobs across both economies" the PM adds

https://t.co/3AzCIpLGcC pic.twitter.com/Cl8zbCnjL3 — BBC Politics (@BBCPolitics) September 18, 2025

Доналд Тръмп обяви второто си държавно посещение във Великобритания за "изключителна чест", наричайки връзките между двете държави "неразривни" и "безценни". По думите му двете правителства "правят тези връзки по-близки от всякога".

Тръмп благодари на бизнес лидерите за присъствието им днес и също отбелязва, че Обединеното кралство е първата страна, която сключи търговско споразумение със САЩ по-рано тази година.

Тръмп заяви, че "няма по-естествено партньорство в света" и че те "изграждат индустриалния капацитет на двете ни страни, което е важно за отбраната".

Президентът на САЩ каза, че новото споразумение вече помага за стимулиране на вълна от сделки с частния сектор.

Той анонсира, че американската компания X-energy и британската Centrica обявяват сделка за разполагане на ядрени реактори в Обединеното кралство. Това е нерешено от години, но сега най-накрая се случва, заяви Доналд Тръмп.

По-късно днес двамата лидери ще дадат пресконференция.

