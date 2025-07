Президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува видео, генерирано с изкуствен интелект (AI), на което се вижда задържането на бившия президент Барак Обама в Белия дом, съобщава "Ню Йорк Таймс".

Краткото клипче е споделено в профила на Тръмп в неговата социалната мрежа Truth Social. Видеото е манипулиран с AI запис от реална среща в Овалния кабинет през ноември 2016 г. между Обама и тогавашния новоизбран президент от Републиканската партия.

Генерираното от изкуствения интелект видео показва как агенти на ФБР нахлуват на срещата, принуждават Обама да коленичи и му слагат белезници, докато Тръмп наблюдава усмихнат под звуците на песента "Y.M.C.A." на Village People.

По-късно от кадрите се вижда Обама в оранжев затворнически гащеризон, разхождащ се в килия. В началото има компилация от реални кадри с демократически лидери, включително Обама и бившия президент Джо Байдън, които казват: "Никой не е над закона."

Тръмп често препубликува видеа и снимки, създадени с изкуствен интелект, в Truth Social. Офисът на Обама не е отговорил веднага на запитвания за коментар относно този клип.

