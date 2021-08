Бившият американски президент Доналд Тръмп призова настоящият държавен глава Джо Байдън да се извини на американците заради ситуацията в Афганистан.

Според Тръмп, Байдън не е трябвало да изтегля американските военни толкова рано и да позволява военното оборудване за милиарди долари да попада в ръцете на талибаните.

А Марджъри Грийн от Камарата на представителите внесе в Американския конгрес три проекта за импийчмънт на президента Байдън, за "неизпълнение на служебните му задължения в ситуацията в Афганистан", съобщи БНР.

Междувременно Хашмат Гани Ахмадзай - братът на бившия афганистански президент Ашраф Гани, който избяга от страната, се е присъединил талибаните. Това се казва в съобщение, публикувано в събота на страницата на "Ислямски емират Афганистан" в социалната мрежа Туитър.

"Хашмат Гани, брат на бившия президент Ашраф Гани, се присъедини към Ислямския емират Афганистан със съдействието на Халилурарахман Хакани (племенника на лидера на талибаните - бел. ред.)", се казва в изявлението, придружено със снимка, на която Хашмат Гани се ръкува с представители на талибаните.

Ashraf Ghani's brother, Hashmat Ghani, announced his support for the #Taliban through Khalil-ur-Rehman Haqqani. pic.twitter.com/OUGkFuRHtp