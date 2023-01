Товарен кораб заседна тази сутрин в Суецкия канал и за часове затрудни корабоплаването, съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс, цитирани от БТА.

Корабът "Ем Ви глори" (MV Glory), плаващ под флага на Маршаловите острови, е заседнал в район на град Кантара, провинция Измаилия, а влекачи се опитват да го преместят, съобщиха от корабоплавателната агенция "Лет ейджънсис" (Leth Agencies).

"Глори" е отплавал от украинското пристанище Черноморск на 25 декември на път за Китай с 65 970 метрични тона царевица, според базирания в Истанбул Съвместен координационен център (СКЦ), наблюдаващ износа на зърно от Украйна.

Сателитни данни, анализирани от АП, показваха кораба, заседнал в еднопосочна лента за движение в Суецкия канал южно от Порт Саид.

Малко по-късно "Лет ейджънсис" съобщи, че заседналият плавателин съд е успешно освободен и е продължил плаването си.

The Suez Canal Authority continues their efforts to refloat M/V GLORY assisted by the three tugs - Port Said, Svitzer Suez 1 and Ali Shalabi.



Picture Credit: Fleetmon#SuezCanal #Grounding pic.twitter.com/04qQA2XFnz