Унгарският премиер заяви, че"държава, някога известна с ред и сигурност, днес е в разпад

Унгарският премиер Виктор Орбан предизвика необичайно остра критика от страна на Швеция, след като разкритикува реда и законността в скандинавската страна, съобщи ДПА, цитирана от БТА.

В предизборно видео, публикувано днес, Орбан заяви, че шведското правителство поучава Унгария за върховенството на закона, докато общественият ред в скандинавската страна се разпада.

Унгарският премиер се позовава на престъпленията на бандите в Швеция, в които често са замесени тийнейджъри, наети от престъпни мрежи.

Позовавайки се на статия в германския вестник "Велт", Орбан отбеляза под видеото си: "Престъпните мрежи експлоатират шведските деца като убийци, знаейки, че системата няма да ги осъди. Страна, която някога беше известна с реда и сигурността си, сега се разпада".

В публикацията в социалните мрежи Орбан твърди, че 284 непълнолетни момичета са били арестувани за убийство в Швеция. В статията във "Велт" обаче се посочва, че миналата година са започнати предварителни разследвания срещу около 280 момичета на възраст между 15 и 17 години за убийство, непредумишлено убийство или други престъпления с употреба на насилие, като не е ясно как общото число се отнася към отделните престъпления, отбелязва ДПА.

Шведският премиер Улф Кристершон отговори на публикацията в "Екс", наричайки твърденията на Орбан "скандални лъжи".

"Не е изненадващо, като се има предвид, че става дума за човек, който разрушава върховенството на закона в собствената си страна", написа Кристершон, добавяйки, че Орбан се опитва отчаяно да си осигури гласове преди унгарските избори през следващата година.

These are outrageous lies. Not surprising coming from the man who is dismantling the rule of law in his own country. Orbán is desperate ahead of the upcoming Hungarian election. https://t.co/55uPGwPvMi — Ulf Kristersson (@SwedishPM) September 15, 2025

