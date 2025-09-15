Киевският режим отчаяно се опитва по всякакъв начин да въвлече други европейски държави в опасна военна авантюра срещу Руската федерация, посочват от руската дипломатическа мисия

Руското посолство в Букурещ отхвърли твърденията за руски дрон, навлязъл в румънското въздушно пространство. Това става ясно от публикация на официалната страница на дипломатическото представителство в социалната мрежа Фейсбук.

"Всички обстоятелства сочат, че в действителност е имало умишлена провокация от страна на киевския режим, който, страхувайки се от неизбежен военен провал и отговорност за престъпленията, извършени както срещу руския, така и срещу украинския народ, отчаяно се опитва по всякакъв начин да въвлече други европейски държави в опасна военна авантюра срещу Руската федерация", посочват от посолството.

Коментарът идва ден след като руския посланик Владимир Липаев бе извикан в Министерството на външните работи на Румъния. По думите му на тази среща "нито един от зададените въпроси за идентифицирането на дрона, който уж е навлязъл в румънското въздушно пространство, не получи конкретен и убедителен отговор".

Междувременно от Министерството на националната отбрана на Румъния идентифицираха дрона като руски "Геран" и определиха акта като "безотговорно действие от страна на Руската федерация".

В събота, 13 септември, дрон навлезе в румънското въздушно пространство в северната част на Добруджа, провокирайки реакцията на румънските военновъздушни сили, припомнят местните медии. Два изтребителя Ф-16 засякоха и проследиха дрона, който впоследствие изчезна от радарите на около 20 км югозападно от село Чилия Веке.

Пилотите са били упълномощени да свалят целта, но са решили да не откриват огън, оценявайки съпътстващите рискове, се посочва в доклада на Министерството на националната отбрана на Румъния.

По-рано същия ден Полша също вдигна бойни самолети във въздуха за "превантивна" операция заради опасност от удари с дронове в близки украински райони. Дни преди това поне 19 руски дрона "Шахед", навлезли от Украйна, нарушиха полското въздушно пространство и бяха свалени от полските военновъздушни сили с помощта на нидерландски изтребители.

Бившият президент Траян Бъсеску разкритикува ведомството, че не е свалило дроновете и определи реакцията като "безпомощност".

"Путин ни изпраща дрон, който се рее 49 минути в румънското въздушно пространство, ние вдигаме изтребители Ф-16 и към края на мисията два други германски "Юрофайтър" идват да ни заместят, заради безпилотен самолет, който трябваше да бъде свален в първите минути след навлизането му в румънското въздушно пространство, защото беше разпознат като дрон", каза той за Диджи24.

При над 50 процента от руските атаки срещу Украйна близо до границите на Румъния фрагменти от дронове са паднали на територията на страната, показва информация на Министерството на националната отбрана на Румъния. От февруари 2022 г. насам е имало 52 руски атаки с дронове близо до границите на страната.

