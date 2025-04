Жена, която е била затисната в продължение на 91 часа под развалините след земетресението в Мианма, е спасена, съобщиха световните агенции, позовавайки се на пожарната служба.

Жената на възраст около 60 години е била намерена жива тази сутрин в столицата Найпидо, а след повече от час е била спасена и откарана в болница.

Тя е била 91 часа под развалините на сграда, която се е срутила след земетресението с магнитуд 7,7 в петък.

Експерти казват, че вероятността за намиране на оцелели спада драстично след 72 часа.

Епицентърът на земетресението беше близо до втория по големина град в страната - Мандалей.

Броят на жертвите от труса и поредицата вторични трусове се е покачил над 2700, като 4521 са ранени, а стотици все още са в неизвестност, съобщи военният началник на Мианмар. Очаква се тези цифри да се увеличат.

Земетресението засегна голяма част от страната, оставяйки много райони без електричество, телекомуникации и нанасяйки щети на пътища и мостове, което прави трудно да се прецени пълната степен на опустошението.

