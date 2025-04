Шест дни след опустошителното земетресение от 7,7 по Рихтер, което уби над 2800 души в Мианма, спасителни екипи успяха да извадят мъж изпод развалините в Мандалей.

Китайският спасителен екип успешно е извадил мъжа в хотел в сряда следобед във втория по големина град в страната - Мандалей. Мъжъте бил в капан над 120 часа и е бил в стабилно състояние, когато е бил спасен.

Оцелелият е преместен в местна болница за по-нататъшно лечение. Това е деветият оцелял, успешно спасен от китайските спасителни екип в Мианма, предаде Би Би Си.

Chinese rescue team has pulled out the 9th survivor from the rubble over 120 hours after the earthquake in Myanmar. He's a tough guy as the "golden window" for post-quake rescue is only 72 hours. Good luck, man! Whole process of the rescue: https://t.co/7tLAu7Bc2t pic.twitter.com/D2zx9XsliC

По-рано друг мъж беше изваден жив от руините на хотел в столицата на Мианмар - Найпидо. Той е бил затрупан от първите два етажа на сградата, съобщи в сряда службата за пожарна безопасност на Мианмар.

Мъжът е 26-годишен и спасен от съвместен екип от мианмарски и турски спасители в столицата Найпидо около 12:30 сутринта местно време (18:00 GMT във вторник). Състоянието му остава неясно.

Miracle in the rubble: Rescued alive 5 days after the earthquake

***

A young man who worked at a hotel that collapsed in Myanmar’s capital was pulled out conscious, more than 100 hours after the deadly earthquake. The quake caused massive destruction across the country, with over… pic.twitter.com/Mnp5xwiFK3