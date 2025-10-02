Спасителните екипи в индонезийската провинция Източна Ява извадиха живи петима души изпод развалините на срутило се ислямско училище на третия ден от спасителните операции, които се провеждат с помощта на ръчни инструменти заради твърде големия риск от използване на тежка техника, предаде ДПА, позовавайки се на официални представители.

Многоетажната сграда на училището "Ал Хозини" в район Сидоарджо, Източна Ява, се срутила, докато работници са изливали бетон, за да издигнат допълнителен етаж към нея.

Снимка: АР/БТА

По време на срутването около 100 ученици са били на втория етаж за следобедна молитва. Очевидци разказаха, че малко преди трагедията сградата е започнала да се люлее и са се чули пукащи звуци, след което тя се е срутила за броени секунди.

Снимка: АР/БТА

Близо 60 души, повечето от които деца на възраст между 13 и 18 години, все още са в неизвестност, съобщи Националната служба за борба с бедствията, което поражда опасения, че срутването може да се превърне в една от най-смъртоносните строителни аварии в Индонезия през последните години.

Снимка: АР/БТА

Броят на потвърдените жертви достигна петима, след като вчера спасителните екипи извадиха две тела изпод руините. По-рано бе съобщено за трима загинали.

Снимка: АР/БТА

Петима души, извадени живи изпод развалините, бяха спасени вчера, но единият от тях остава в критично състояние, съобщи днес говорителят на Националната служба за борба с бедствията на Индонезия Абдул Мухари

Спасителните екипи продължават усиленото търсене в опит да достигнат поне още един човек, за когото се предполага, че все още е жив, но се намира дълбоко в развалините на рухналата сграда.

Снимка: АР/БТА

За да предотвратят по-нататъшно срутване, екипите избягваха използването на кранове и тежка техника, а вместо това прокопаваха с ръчни инструменти тунели с ширина по-малко от 60 см, през които пропълзаваха.

Снимка: АР/БТА

"Използването на тежка техника е твърде рисковано поради нестабилността на руините", каза Мухари. "Ако има признаци на живот, нашите екипи ще продължат да копаят на ръка, дори и това да отнема много повече време", добави той.

Снимка: АР/БТА

Около 100 души са оцелели при срутването, много от тях все още са в болница.

