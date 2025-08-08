"Има възможност за постигане поне на прекратяване на огъня и всичко зависи от правилния натиск над Русия", каза украинският президент

4982 Снимка: БТА/АР

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че неговата страна и нейните съюзници трябва съвместно да подкрепят всички конструктивни стъпки, предприети от САЩ за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, предаде Ройтерс. Изказването му идва на фона на подготовката на срещата между руския и американския президент.

Във вечерното си обръщение Зеленски подчерта, че Киев с партньорите си споделят разбирането, че сега е възможно, ако не прекратяване на войната, то най-малкото спиране на огъня.

"Всички са обединени от позицията, че има възможност за постигане поне на прекратяване на огъня и всичко зависи от правилния натиск върху Русия. Именно там трябва да се вземе решение, че тази война, която те започнаха, те трябва да я прекратят", коментира Зеленски, цитиран от "Укринформ".

"Имаше много телефонни разговори в последните дни, много контакти на различни нива. Всички сме обединени от разбирането, че войната трябва да приключи и че Европа трябва да разработи обща позиция по всеки важен аспект на сигурността", заяви Зеленски в "Телеграм" след телефонен разговор с премиера на Чехия Петър Фиала.

Той уточни, че е провел поне дузина разговори с лидери на различни страни и неговият екип е в постоянен контакт със САЩ. В последните дни Зеленски говори с лидерите на САЩ, Италия, Германия, Франция, на Литва, на Чехия и на други страни, предаде БТА.

"Разговаряме с партньорите в името на реални стъпки. Имаше повече от дузина разговори с лидери и правителствени ръководители. Продължаваме активната си преговорна работа с партньорите, за да има обща позиция за надежден мир за Украйна - наистина реален мир. И ако всички възприемат еднакво възможностите и заплахите, тогава ще можем да постигнем устойчив мир. Вече има голяма подкрепа и това е подкрепа в нови условия, когато е обявен краен срок Русия да прекрати огъня", визира Зеленски за изтичането на ултиматума на Тръп към Москва..

"Следващите дни ще бъдат посветени и на дипломацията", анонсира още украинският президент.

Съветници по националната сигурност от Украйна и съюзнически страни ще проведат разговори също днес, каза още украинският лидер.

Държавният глава подчерта, че руският обстрел е продължил и на 8 август.

"Виждаме, че руснаците не обръщат внимание на това - поне не засега. Днес отново има убийства, руски обстрели. В нощта на този ден срещу Украйна бяха използвани над сто ударни дрона, през деня имаше въздушни удари, интензивни атаки по фронта, отново въздушни тревоги в нашите градове и населени места", каза още Зеленски.

Той не коментира появилите се твърдения за риска Украйна да се лиши от територия и че именно това ще обсъждат на предстоящата среща Путин и Тръмп в края на идната седмица.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.