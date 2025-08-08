Мелони изрази готовност да бъде домакин, но според Москва дългоочваното събитие няма да бъде на територията на Европа

4733 Снимка: AP/БТА

Срещата на върха между руския президент Владимир Путин и президента на САЩ Тръмп може да се проведе още следващата седмица - на 11 автгуст, съобщават "Фокс нюз" и ТАСС.

Според американската телевизия, която се позовава на свой източник, тя ще се състои в края на следващата седмица. Мястото все още не е избрано, но се спрягат няколко варианта.

Сред възможните домакини на знаковия за изхода от войната в Украйна разговор между президентите на двете велики сили се изреждат Унгария, Швейцария, Рим и Обединените арабски емирства, уточнява "Фокс нюз".

Според източник на ТАСС обаче този дългоочакван разговор няма да се състои на територията на Европа, а в някоя от арабските държави.

Готовност да бъде домакин изрази италианската премиерка Джорджа Мелони, а след среща с президента на ОАЕ шейх Мохамед бин Зайед Ал Нахян вчера в Кремъл руският държавен глава допусна, че емирствата са възможен домакин на срещата му с Тръмп.

Тръмп е попитал италианската министър-председателка дали би искала Рим да бъде домакин на тристранна среща, посветена на войната в Украйна, предаде АНСА по-рано днес. Мелони е изразила съгласие за домакинството, пише още АНСА, но руски представител днес заяви пред ТАСС, че срещата няма да се състои в страна членка на ЕС, а в Турция или в Обединените арабски емирства.

Първоначално американският президент предложи украинският лидер Володимир Зеленски също да участва в консултациите, но Путин отказа да се ангажира със среща със Зеленски, отбелязва АНСА, цитирана от БТА.

Тръмп не отговори на въпроси на американските репортери за потенциално място за среща, но когато беше попитан за среща на върха с Путин и Зеленски след завръщането на пратеника си Стив Уиткоф от Москва, каза, че "има много добра вероятност двамата с руския президент да се срещнат.

Кремъл пък заяви, че мястото вече е уговорено, но не го обяви.

Междувременно преди знаковата среща руският лидер разговаря по телефона с ключови свои партньори, предаде Ройтерс.

Кремъл съобщи, че руският президент е информирал по телефона държавните глави на Узбекистан и Казахстан - Шавкат Мирзийоев и Касъм-Жомарт Токаев - за състоялите се в сряда разговори със специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф. Двамата колеги на Путин са се изказали в подкрепа на дипломатическите усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Според съобщения в беларуски и китайски медии руският президент се е чул и с държавния глава на Беларус Александър Лукашенко, както и с китайския президент Си Цзинпин, допълва Ройтерс, цитирана от БТА. Китайската телевизия Си Си Ти Ви предаде, че Си е казал на руския си колега, че Китай изпитва удовлетворение от продължаващия контакт между Русия и САЩ, от подобряването на двустранните им връзки и от напредъка към намирането на политическо решение на украинската криза.

Индийският премиер Нарендра Моди също съобщи, че е разговарял по телефона с Путин. "Имах много добър и подробен разговор с моя приятел президента Путин. Благодарих му, че сподели най-новото развитие по отношение на Украйна", написа Моди в социалната мрежа "Екс".

Путин вчера е разговарял и с президента на Република Южна Африка (РЮА) Сирил Рамапоса, който е изразил "пълна подкрепа за мирните инициативи, които ще сложат край на войната и ще допринесат за траен мир между Русия и Украйна", добавя Ройтерс.

Ако се състои, това би била първата среща между Путин и Тръмп, откакто американският президент се завърна в Белия дом за втори мандат.

