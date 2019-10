Сириец от кюрдски произход се самозапали тази сутрин пред централата на агенцията за бежанците на ООН в Женева, и след като пламъците бяха изгасени, бе откаран спешно с хеликоптер в университетската болница в Лозана. Там е поверен на грижите на специализирано звено по изгарянията, съобщи местната полиция, цитирана от Ройтерс и Франс прес.

31-годишният мъж, който живее в Германия, не е оставил бележка или друго свидетелство, с което да обясни мотивите за отчаяната си постъпка, заяви говорителката на женевската полиция Силвен Гийом-Жентил.

"Предвид състоянието му не е възможно да го попитаме за мотивите му, но според нас те са свързани с политическата ситуация", каза говорителката.

Инцидентът е станал в 7.40 ч. местно време пред много минувачи пред сградата на агенцията за бежанците на ООН. Пожарникарите пристигнали бързо и незабавно изгасили мъжа, преди да бъде транспортиран в болница.

