Сирийските военновъздушни сили са използвали хлор при атака в град Саракиб, провинция Идлиб, през 2018 г. Това констатира Организацията за забрана на химическите оръжия (ОЗХО) (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) в доклад, цитиран от Франс прес.

Екип на ОЗХО е стигнал до заключението, че ВВС на сирийското правителство са използвали химическо оръжие на 4 февруари 2018 г. в Саракиб, на 50 километра южно от Алепо. Според разследващите има основателни причини да се смята, че военен хеликоптер е хвърлил най-малко един варел с хлор източно от Саракиб. 12 човека са били засегнати.

Въпреки категоричните възражения от страна на Сирия и на нейните съюзници, сред които и Русия, мнозинството от държавите членки на ОЗХО разрешиха през 2018 г. на организацията да установи кой е извършителят на въпросното нападение, а не само да документира, че е било използвано химическо оръжие.

Сирийското правителство отрича да има каквато и да било роля в химически атаки, като твърди, че неговите запаси от химически оръжия са под международно наблюдение по силата на споразумение, сключено през 2013 г.