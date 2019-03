Трима норвежки депутати са номинирали за Нобеловата награда за мир 16-годишната шведска активистка Грета Тунберг, която стана популярен глас в кампаниите за действия срещу климатичните промени, предаде Асошиейтед прес.

Фреди Андре Йовстегор и още двама членове на Социалистическата лява партия, заявиха пред норвежкия вестник VG, че "масовото движение, задействано от Грета, е много важен принос за мира", докато "климатичните заплахи имат може би най-значителния принос за войни и конфликти".

Всеки национален депутат може да предлага кандидати за Нобеловата награда за мир. Норвежкият Нобелов комитет не коментира публично номинациите, които за 2019 г. трябваше да бъдат внесени до 1 февурари, отбелязва АП.

"Предложихме Грета Тунберг, защото ако не направим нищо, за да спрем изменението на климата, това ще стане причина за войни, конфликти и бежански вълни", каза Фреди Андре Йовстегор, цитиран и от БиБиСи. "Грета Тунберг започна масово движение, което отбелязвам като основен принос към мира", добави той.

Ако Грета спечели, тя ще бъде най-младият носител на наградата, получена от пакистанката Малала Юсафзаи на 17 години.

Грета Тунберг написа в Туитър, че номинацията е "чест" за нея.

Honoured and very grateful for this nomination ❤️ https://t.co/axO4CAFXcz