Ученичка в шести клас е открила огън в училището си в щата Айдахо, в северозападната част на САЩ и е ранила трима души. Тя е била обезоръжена от преподавателка, предадоха световните агенции, цитирани от БТА.

Ранените са две деца и охранител на училището в град Ръгби.

Момичето е носело огнестрелното оръжие в раницата си. Точната възраст на детето не се съобщава, но в САЩ учениците в шести клас са обикновено на 11-12 години. Нападателката е задържана, а ранените са откарани в болница без опасност за живота.

