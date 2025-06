Военните в Мианма арестуваха шестгодишно дете като част от група "терористи", свързани по думите им с извършеното посред бял ден убийство на пенсиониран военен и дипломат миналия месец, предаде Ройтерс, като цитира вестник на хунтата.

Шейсет и осем годишният Чо Хтун Аун, бивш бригаден генерал, който е бил и посланик, беше застрелян във финансовата столица на Мианма Янгон на 22 май при едно от най-знаковите убийства в Мианма от началото на гражданската война.

Мианма е обхваната от размирици, откакто военните завзеха властта с преврат през февруари 2021 г., сваляйки демокраитчно избраното правителство, ръководено от Нобеловата лауреатка Аун Сан Су Чжи, което предизвика мащабни протести. Насилственото им потушаване от страна на хунтата предизвика безпрецедентно въстание в цялата страна. Сбор от етнически армии и нови въоръжени групировки откъснаха обширни територии от добре въоръжените военни, а партизански боеве избухнаха дори в градски райони като Янгон.

"Арестувани са общо 16 престъпници - 13 мъже и три жени", съобщава в. "Глобал ню лайт ъф Мианма". Снимката на шестгодишното дете е публикувана в статията, като момичето е идентифицирано като дъщеря на предполагаемия убиец.

Лицето ѝ е замъглено в онлайн версията на вестника, видяна от Ройтерс, но се вижда в други публикации в социалните медии, направени от органите на хунтата.

Засега няма коментар от армията.

Според изявление от 22 май "Воините от златната долина", бунтовническа група, бореща се срещу хунтата, е убила пенсионирания генерал заради постоянната му подкрепа за военните операции, включително за нападенията срещу цивилни.

Хунтата твърди, че групата е подкрепяна от действащото в изгнание Правителство на националното единство (ПНЕ), съставено от остатъци от свалената администрация на Су Чжи, което се протипостави на военните. Предполага се, че те са платили на убиеца около 200 000 мианмански киата (95,52 долара), съобщава държавният вестник.

