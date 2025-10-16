6465 Снимка: АР/БТА

Директорът на Федералната служба за безопасност (ФСБ) на Русия Александър Бортников заяви, че Москва не се съмнява, че "спецслужбите на НАТО" имат участие в инцидентите с предполагаеми руски дронове във въздушното пространство над територията на Европейския съюз. Той обвини Великобритания, че използва редовни войски в бойните действия срещу Русия в Украйна, както и че двете страни подготвят саботаж по "Турски поток".

Инцидентите с появата на предполагаеми руски дронове над страни от ЕС в период на истерия заради "заплахата от Изток" и усилията за сформиране на европейска коалиция за изпращане на войски в Украйна говорят за участието на спецслужбите на НАТО в тези инциденти, каза ръководителят на ФСБ на заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и на специалните служби на страните от Общността на независимите държави в узбекистанския град Самарканд, предадоха Ройтерс и ТАСС.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предложи "стена срещу дронове", след като около 20 предполагаеми руски дрона навлязоха миналия месец във въздушното пространство на Полша, която членува в ЕС и в НАТО.

"На фона на въпросните приготовления внезапните инциденти с предполагаеми руски дронове над територията на ЕС изникнаха точно навреме. Професионалистите нямат съмнение относно участието в тях на натовските спецслужби", отбеляза Бортников.

"Особено след свързването на провокацията с дронове с така наречения "сенчест флот на Русия", каза още директорът на ФСБ, предаде БТА.

Служители на британското специализирано звено САС участват във въоръжени сблъсъци с Русия, съобщи още Александър Бортников, цитиран от руски медии.

По думите му специалните служби на Великобританиябританските, подпомогнати от МИ-6, са ръководили ударите на украински дронове по военни летища на Русия, предаде РБК.

Боротников съобщи още, че британските специални служби заедно с Украйна планират саботаж по газопровода "Турски поток".

"Заедно с MI6 те планират нападения на украински диверсионни групи в граничните райони на Русия, атаки срещу критична инфраструктура, включително с използване на безпилотни летателни апарати, безпилотни лодки и бойни плувци", отбеляза шефът на ФСБ.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте вчера заяви, че ЕС и НАТО работят съвместно по повод плановете за развитие на европейска стена срещу дронове. НАТО е отбранителен съюз, но имаме готовност да направим необходимото за защита на нашата територия, заяви Рюте след вчерашното заседание на военните министри от алианса в Брюксел. По неговите думи не може да се очакват огледални отговори от съюзниците на руските действия, но ще бъдат взети необходимите мерки.

По повод нарушенията на въздушното пространство в Полша и Естония генералният секретар на НАТО заяви, че е много трудно да се прецени кога подобни събития са умишлени. Според него при всяко положение става дума поне за проява на безотговорност.

Рюте не пожела да коментира възможната доставка от САЩ на ракети с голям обсег за Украйна. Трябва да направим така, че (руският президент Владимир) Путин да се включи в мирни преговори, тези преговори да бъдат смислени и да доведат до траен мир, обобщи генералният секретар.

