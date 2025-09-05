Русия - Украйна

След операция "Паяжина" руските военни използват по-малко самолети по време на обстрела на Украйна, тъй като са преместили оцелелите в авиобазата за далечно действие в Амурска област. Това обяви началникът на Службата за сигурност на Украйна Василий Малюк по време на представянето на специална пощенска марка, издадена в чест на украинската операция, при която се твърди, че са били унищожени поне 41 руски самолета от стратегическата авиация.

"Те бяха принудени да преместят своите далекобойни стратегически самолети до най-източната точка - до летището "Украинка". Сега, за да се доближат до територията на Украйна, до местата за изстрелване, трябва да преодолеят голямо разстояние. Това не е изгодно за тях. А и това ускорява износването на частите на самолетите, и те бързо губят ресурса на двигателя си", каза Малюк, цитиран от "Укринформ".

Специалната пощенска марка беше представена от Малюк и от шефа на украинските пощи Игор Смилянски. По думите на Смилянски тази операция е станала символ на украинската борба.

Шефът на СБУ Малюк пък заяви, че това не е първата пощенска марка, посветена на украински военен успех и припомни за удара по Кримския мост. И за него беше тиражирана пощенска марка.

Снимка: Телеграм, УНИАН

На 1 юни СБУ проведе мащабна спецоперация "Паяжина", при която унищожи голяма част от стратегическа авиация на Русия с дронове, нанесени едновременно по летища в тила на Руската федерация. С дистанционно и видео управляеми дронове украинските спецслужби атакуваха пет руски авиобази – в Мурманска, Иркутска, Ивановска, Рязанска и Амурска област.

Част от съоръженията се намираха на около 4000 км от Украйна. Според украинската страна са били нанесени поражения на над 40 самолета, като поне 13 от тях са унищожени. Това бяха самолети от руската стратегическа авиация, способни да носят ядрено оръжие. Според украинската страна са били поразени самолети А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, както и Ан-12 и Ил-78.

"Паяжината" извади от строя една трета от руската стратегическа авиация. Киев изчислява загубите на Москва на около 7 милиарда долара. Украинският президент нарече операцията "брилянтна" и разкри, че подготовката на атаката е отнела една година, 6 месеца и 9 дни.

