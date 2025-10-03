Тръмп даде ултиматум на "Хамас" до неделя вечерта да сключи сделка за Газа
"Ако това споразумение за последен шанс не бъде постигнато, ад, какъвто никой досега не е виждал, ще се отвори за "Хамас", заяви американският президент
Доналд Тръмп даде на "Хамас" ултиматум до неделя вечерта да постигне споразумение по обявения от план за бъдещето на ивицата Газа, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.
Тръмп
Той каза в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че това е "последен шанс" за палестинската групировка и в противен случай "адът ще се отвори" за нея.
"На фона на дългогодишната си история като безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток, "Хамас" причини неизмерими страдания, които кулминираха в клането от 7 октомври в Израел. Тогава загинаха бебета, жени, деца, възрастни хора, както и много млади мъже и жени, момчета и момичета, които се готвеха да градят съвместно бъдеще. Като възмездие за атаката срещу цивилизацията от 7 октомври повече от 25 000 бойци на "Хамас" вече са убити. По-голямата част от останалите са обкръжени и военно блокирани, като очакват само моята заповед, за да бъдат бързо елиминирани. Що се отнася до останалите, ние знаем кои сте и къде сте, и ще бъдете преследвани и убити", написа американският президент в социалната си мрежа.
И призова всички невинни палестинци незабавно да напуснат "тази потенциално смъртоносна зона и да се преместят в по-безопасни части на Газа".
"За щастие на "Хамас" обаче, ще им бъде даден последен шанс! Велики, силни и много богати нации от Близкия изток и прилежащите райони, заедно със Съединените американски щати, се споразумяха, с подписа на Израел, за МИР в Близкия изток след 3000 години конфликти. Тази сделка спасява и живота на всички останали бойци на "Хамас". Детайлите на документа са известни на света и той е велико постижение за всички", подчертава Тръмп и добавя:
Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин. Насилието и кръвопролитията ще спрат. Освободете заложниците, включително телата на мъртвите веднага! Споразумение с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя в 18:00 часа, вашингтонско време. Всички страни са подписали! Ако това споразумение за последен шанс не бъде постигнато, ад, какъвто никой досега не е виждал, ще се отвори за "Хамас". Ще има мир в Близкия изток по един или друг начин".