"Ако това споразумение за последен шанс не бъде постигнато, ад, какъвто никой досега не е виждал, ще се отвори за "Хамас", заяви американският президент

88 Снимка: АП/ Alex Brandon /БТА

Доналд Тръмп даде на "Хамас" ултиматум до неделя вечерта да постигне споразумение по обявения от план за бъдещето на ивицата Газа, предаде Асошиейтед Прес, цитирана от БТА.

Той каза в социалната си мрежа "Трут Соушъл", че това е "последен шанс" за палестинската групировка и в противен случай "адът ще се отвори" за нея.

"На фона на дългогодишната си история като безмилостна и насилствена заплаха в Близкия изток, "Хамас" причини неизмерими страдания, които кулминираха в клането от 7 октомври в Израел. Тогава загинаха бебета, жени, деца, възрастни хора, както и много млади мъже и жени, момчета и момичета, които се готвеха да градят съвместно бъдеще. Като възмездие за атаката срещу цивилизацията от 7 октомври повече от 25 000 бойци на "Хамас" вече са убити. По-голямата част от останалите са обкръжени и военно блокирани, като очакват само моята заповед, за да бъдат бързо елиминирани. Що се отнася до останалите, ние знаем кои сте и къде сте, и ще бъдете преследвани и убити", написа американският президент в социалната си мрежа.

И призова всички невинни палестинци незабавно да напуснат "тази потенциално смъртоносна зона и да се преместят в по-безопасни части на Газа".

"За щастие на "Хамас" обаче, ще им бъде даден последен шанс! Велики, силни и много богати нации от Близкия изток и прилежащите райони, заедно със Съединените американски щати, се споразумяха, с подписа на Израел, за МИР в Близкия изток след 3000 години конфликти. Тази сделка спасява и живота на всички останали бойци на "Хамас". Детайлите на документа са известни на света и той е велико постижение за всички", подчертава Тръмп и добавя:

Ще имаме мир в Близкия изток по един или друг начин. Насилието и кръвопролитията ще спрат. Освободете заложниците, включително телата на мъртвите веднага! Споразумение с "Хамас" трябва да бъде постигнато до неделя в 18:00 часа, вашингтонско време. Всички страни са подписали! Ако това споразумение за последен шанс не бъде постигнато, ад, какъвто никой досега не е виждал, ще се отвори за "Хамас". Ще има мир в Близкия изток по един или друг начин".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.