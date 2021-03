588 Снимка: БТА/АП

Съединените щати ще въведат санкции срещу седем високопоставени членове на руското правителство, предаде във вторник електронно издание "Политико" (Politico).

Санкциите ще бъдат наложени в координация с Европейския съюз в отговор на опита на Москва за убийство на опозиционния лидер Алексей Навални и последвалия негов арест, предава БНР.

В понеделник и CNN съобщи за предстоящи подобни санкции.

Неназовани висши служители на американската администрация заявиха пред "Политико", че наказателните мерки ще включват и "разширяване на санкциите съгласно Закона за контрол на химическото и биологичното оръжие и премахване на военните действия, нови ограничения за износ на артикули, които биха могли да се използват за производство на биологични агенти и химически продукти, както и визови ограничения".

Руският външен министър Сергей Лавров заяви по-рано днес, че Москва ще отговори на всяко действие, предприето от САЩ.

Междувременно държавният секретар на Съединените щати Антъни Блинкън каза, че Вашингтон търси "възможности да направи повече" с Русия по множество въпроси, като глобалната сигурност и стратегическата стабилност на бизнеса, като същевременно "се противопостави силно" на "агресията" на Москва.

Говорейки в Apple подкаста You and Me Both на Хилари Клинтън, Блинкън каза, че Държавният департамент е "по средата на прегледа на редица груби действия, които те (Русия) са предприели", включително кибератаките над американската компания SolarWinds, преследването на Алексей Навални и твърдяната за намеса в президентските избори в САЩ през 2016 и 2020 г., което е "неприемливо за нас".

Въпреки всичко това, той подчерта, че "едно от първите неща", които направи президентът Джо Байдън, беше удължаването на Новия договор за стратегическо намаляване на въоръженията (Нов СТАРТ), което беше "много добро нещо и за двете страни".

Антъни Блинкън също така каза, че САЩ трябва има подход към Китай "от силна позиция" и потвърди позицията на Байдън по отношение на многостранността и съюзите като "източник на сила в отношенията с Китай".

"Когато носим колективната тежест на нашите партньорства и съюзи, за Китай ще е много по-трудно да ги игнорира", заключи той.