Това разкрива аудиозапис от разпит на Гилейн Максуел и стенограма, публикувана от американското министерство на правосъдието

147 Снимка: АП/John Minchillo/БТА

Гилейн Максуел, сътрудничка на покойния финансист Джефри Епстийн, обвинен в сексуални посегателства срещу непълнолетни момичета, е заявила пред високопоставен служител на американското министерство на правосъдието, че никога не е виждала президента Доналд Тръмп в "неподходяща обстановка". Това предаде Ройтерс, като цитира стенограма от разпит.

Министерството на правосъдието на САЩ публикува стенограмата, като и аудиозапис. Той е от разпит, който заместник главният прокурор Тод Бланш е провел с Гилейн Максуел преди около месец.

"Никога не съм виждала президента в неподходяща ситуация. Президентът никога не се е държал неподходящо с никого", казва Максуел, която в момента излежава присъда от 20 години затвор, предаде БТА.

Стенограмата бе публикувана в момент, когато Тръмп е подложен на критики както от свои поддръжници, така и от демократите в Конгреса, заради решението на министерството на правосъдието да не публикува документите от разследването по случая Епстийн.

В началото на август комисията за контрол и отчетност на Камарата на представителите на Конгреса на САЩ поиска от министерството на правосъдието да предостави досиетата по разследването за сексуален трафик срещу Джефри Епстийн, предаде Асошиейтед прес.

Това е част от разследването на американския Конгрес, което според законодателите може да покаже евентуални връзки на Епстийн с президента Доналд Тръмп и други бивши високопоставени американски представители.

Контролираната от републиканците комисия също така издаде призовки за даване на показания под клетва, адресирани до бившия американски президент Бил Клинтън, бившия държавен секретар Хилари Клинтън и осем бивши високопоставени официални представители на правоприлагащите органи на САЩ.

Първата дама Мелания Тръмп от своя страна направи постъпки да съди за 1 милиард долара до Хънтър Байдън, сина на бившия президент на САЩ Джо Байдън. Това съобщиха водещи световни агенции, цитирайки документи, получени за Fox News Digital.

Причината е видеоинтервю, в което Хънтър твърди, че осъденият сексуален престъпник Джефри Епстийн е "запознал Мелания с Доналд Тръмп" и че отношенията между двамата били "дълбоки". Според адвоката на Мелания, Алехандро Брито, подобни думи са "неверни, клеветнически, пренебрежителни и провокативни".

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше дело по обвинение в трафик на непълнолетни момичета. Делото бе прекратено след смъртта му.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.