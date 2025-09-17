Снимка: AP/БТА Тръмп кацна във Великобритания, активисти протестираха с негови снимки с Епстийн (снимки)

0 Снимка: AP/БТА

Президентът на САЩ Доналд Тръмп пристигна снощи на държавно посещение във Великобритания, съобщи Би Би Си, предава БТА.

Той е придружаван от съпругата си Мелания.

Това е безпрецедентна, втора държавна визита на Тръмп във Великобритания. Първата се състоя през 2019 г. - по време на първия му президентски мандат.

Тогава Тръмп бе гост на кралица Елизабет Втора, която почина през 2022 г., а сега негов домакин ще синът ѝ - крал Чарлз Трети.

САЩ и Великобритания са близки съюзници и представители на двете страни често говорят за "специална връзка" между тях.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Самолетът на Тръмп "Еърс Форс 1" кацна на летище Станстед в Лондон в 21:07 ч. (23:07 ч. българско време) вчера. Американският президент бе посрещнат от новата британска министърка на външните работи Ивет Купър, съобщи Франс прес.

На този фон активисти, протестиращи срещу държавното посещение на президента на САЩ Доналд Тръмп във Великобритания, прожектираха снощи върху една от кулите на замъка Уиндзор негови снимки с покойния финансист Джефри Епстийн, обвинен в сексуални престъпления, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Местната полиция съобщи, че е арестувала четирима души във връзка със случая.

Британската активистка група "Водени от магарета" (Led by Donkeys), чието име бе изписано по време на прожекцията, продължила няколко минути, често организира хумористични кампании, за да търси отговорност от политици, отбелязва АФП.

Епстийн се самоуби в затвора през 2019 г., докато чакаше срещу него да започне процес по обвинения в трафик на непълнолетни момичета. Делото бе прекратено след смъртта му.

Миналата седмица британският посланик във Вашингтон Питър Манделсън бе уволнен заради връзките си с Джефри Епстийн.

Името на президента на САЩ също бе замесено в скандала, но той отрича да има каквото и да било отношение към предполагаемите престъпления на покойния американски милионер.

Очаква се хиляди хора да протестират днес в Лондон срещу безпрецедентното, второ държавно посещение на Тръмп във Великобритания, по време на което той планира да избягва столицата и публичността като цяло, посочва Франс прес.

Десетки активисти се събраха пред замъка Уиндзор вчера следобед - още преди самолетът на американския президент да кацне на летище Станстед.

Освен това природозащитници прекъснаха вечеря, дадена от асоциация, свързана с Републиканската партия на Тръмп. Една активистка обвини американския президент, че води света "по пътя на фашизма и на климатичния колапс".

За днес е предвидено британският крал Чарлз Трети и кралица Камила да приемат Тръмп и съпругата му Мелания в замъка Уиндзор, на около 35 километра западно от Лондон.

Би Би Си посочва, че президентът и първата дама на САЩ ще прекарат нощта в Уинфийлд Хаус - резиденцията на американските посланици във Великобритания от 1955 г.

Посещението днес и утре ще бъде белязано от редица тържествени прояви.

Преди да отпътува от Вашингтон вчера, Тръмп каза, че за него е "голяма чест" да стане първият американски президент, поканен на държавна визита във Великобритания за втори път, отбелязва АФП.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.