Министър-председателката на Финландия Сана Марин се извини заради снимка, направена в нейната официална резиденция, на която две жени се целуват по време на парти след рок фестивал, предаде ДПА.

"Снимката е неуместна и не е трябвало да бъде правена", каза Марин на пресконференция в Хелзинки с президента Саули Нинистьо.

Снимката показва две жени, които се целуват, докато прикриват разголените си гърди с табела, на която пише "Финландия".

Миналата седмица се разпространиха видеоклипове, на които Марин танцува с приятелки на частно събиране. Видеата повдигнаха въпроса дали министър-председателката не е вземала наркотици. Тя отрече всички обвинения и си направи тест, резултатът от който излезе вчера и беше отрицателен.

Запитан на пресконференция дали е направен компромис с държавната сигурност по време на онази нощ, президентът Нинистьо каза, че "не вярва, че във въпросната нощ се е случило нещо необикновено".

This image is from a party at the official residence of Finnish Prime Minister Sanna Marin.



A typical Western leader with no integrity or ethics! pic.twitter.com/IhtZR7B96Y