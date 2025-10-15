56 Снимка: iStock by Getty Images

Италианският Върховен касационен съд отмени днес решението за екстрадиция в Германия на бивш капитан от украинската армия, заподозрян за саботажите срещу газопроводите "Северен поток" през септември 2022 г., предаде италианската новинарска агенция АНСА.

Касационният съд анулира решението на апелативен съд за предаването на Германия на бившия капитан от украинската армия Сергий Кузнецов, задържан на 21 август в Римини по европейска заповед за арест по обвинения в саботаж срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 през септември 2022 г.

Казусът ще бъде разгледан отново на по-ниска инстанция.

По време на заседанието по делото канцеларията на главния прокурор поиска да бъде уважено едно от основанията за обжалване, представено от адвокат Никола Канестрини. В него се твърди, че е налице неправилна правна квалификация на фактите в европейската заповед за арест, посочва АНСА.

Сергий Кузнецов е пенсиониран капитан от Въоръжените сили на Украйна, преди това е служил в СБУ, както и в елитно подразделение, защитавало Киев през 2022 г. Той е командвал малко подразделение, чиято дейност е била свързана с противовъздушната отбрана, се казва в статията на The Wall Street Journal.

Германските прокурори обвиняват Кузнецов в координиране на операция за взривяване на тръбопроводите "Северен поток 1" и "Северен поток 2" близо до остров Борнхолм през септември 2022 г. Според разследващите, той е ръководил група от двама войници и четирима цивилни водолази, тайно вербувани от специално военно подразделение на Украйна, за да поставят взривни вещества, които са повредили подводните тръбопроводи.

Експлозиите доведоха до изтичане на газ от "Северен поток 1" и "Северен поток 2" - два основни газопровода, които транспортират руски газ до Европа, и предизвикаха мащабна операция за установяване на отговорните за инцидента. Нито един от двата не е транспортирал активно синьо гориво към Стария континент по време на течовете, въпреки че все още е имало газ под налягане в тях.

Считани както от Русия, така и от Запада за акт на саботаж, никой никога не е поел отговорност за експлозиите.

Тъй като те са станали в шведски и датски води на оборудване, собственост на Германия, и трите страни започнаха разследвания.

Украинското правителство категорично отрича всякаква връзка с инцидента.

"Северен поток 1 и 2" бяха сред 23-те газопровода, които доставяха руски газ в Европа преди инвазията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.