Серхий К., който е заподозрян, че е координирал атаките, е бил задържан в Италия, екстрадират го в Германия

3018 Снимки в колаж: TV2/Bornholm и АР/БТА

Италианската полиция е арестувала украински гражданин, заподозрян в координиране на атаките срещу газопроводите "Северен поток", съобщиха германски прокурори, цитирани от CNN и DW.

Експлозиите, които се случиха преди почти три години, доведоха до изтичане на газ от "Северен поток 1" и "Северен поток 2" - два основни газопровода, които транспортират руски газ до Европа, и предизвикаха мащабна операция за установяване на отговорните за инцидента. Нито един от двата не е транспортирал активно синьо гориво към Стария континент по време на течовете, въпреки че все още е имало газ под налягане в тях.

Заподозреният, наричан само Серхий К. съгласно германските закони за защита на личните данни, "е бил част от група лица, които са поставили взривните устройства в "Северен поток 1 и 2" близо до Борнхолм през септември 2022 г.", добавиха прокурорите.

След екстрадирането му той ще се изправи пред германски съд.

Считани както от Русия, така и от Запада за акт на саботаж, никой никога не е поел отговорност за експлозиите.

Тъй като те са станали в шведски и датски води на оборудване, собственост на Германия, и трите страни започнаха разследвания.

През август 2024 г. германските власти приключиха първоначалното си разследване и издадоха заповед за арест на украински гражданин, обявен като Володимир З. Криминалисти тогава заявиха, че той е живял в Полша и е наел германска яхта, за да извърши атаката.

Все още не е ясно дали и той е част от групата на заподозрения и арестуван в четвъртък в Римини, Италия, Серхий К.

Украинското правителство категорично отрича всякаква връзка с инцидента.

"Северен поток 1 и 2" бяха сред 23-те газопровода, които доставяха руски газ в Европа преди инвазията.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.