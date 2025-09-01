Стотици медии от 70 държави поставиха черни ленти на началните страници на уебсайтовете си и прекъснаха предаването на новини в знак на протест

Повече от 250 медии от над 70 държави поставиха черни ленти на началните страници на уебсайтовете си и прекъснаха предаването на новини днес в знак на протест срещу убийствата на журналисти в ивицата Газа, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Организацията "Репортери без граници", която организира протеста, заяви, че за по-малко от 2 години 220 журналисти са били убити от израелската армия в Газа.

"С темпото, с което се убиват журналистите в Газа от израелската армия, скоро няма да има кой да ви информира. Това не е просто война срещу Газа, това е война срещу журналистиката", каза в изявление генералният директор на "Репортери без граници" Тибо Брютен.

Въздушни удари и артилерийски обстрел продължават да отекват в Газа, откакто миналата седмица Израел обяви най-голямото населено място в палестинския анклав за зона на военни действия. В покрайнините на града, както и в бежанския лагер "Джабалия", местните жители заявиха, че израелските сили са изпратили стари бронирани машини в източните части на пренаселения квартал Шейх Радуан, след което са ги взривили дистанционно, разрушавайки няколко сгради и принуждавайки още палестински семейства да напуснат града.

Болниците в Газа съобщиха, че най-малко 31 души са били убити днес при израелски обстрел, повече от половината от които жени и деца.

Израелската армия многократно изтъква, че атаките ѝ са насочени единствено срещу палестинското движение "Хамас" и други терористични организации, както и че се старае да ограничава жертвите сред цивилните. Също така, тя многократно обвини журналисти в Газа, че работят за "Хамас" или са замесени в атаката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., която предизвика войната.

След убийството на петима журналисти при нападение миналата седмица началникът на генералния щаб на Израел Еял Замир изрази съжалението си за жертвите.

Брютен каза, че журналистите в Газа са умишлено взимани на прицел, убивани и наклеветявани. "Без тях кой ще ни съобщава за глада? Кой ще разкрива военни престъпления? Кой ще ни показва геноцида?", попита той.

Директорът добави, че палестинските журналисти трябва да бъдат защитени и приети от други страни, в случай че искат да бъдат евакуирани от ивицата Газа.

