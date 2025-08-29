4469 Снимка: Анадолска агенция/БТА

Турция затваря въздушното си пространство за израелски самолети. Това заяви турският външен министър Хакан Фидан по време на извънредно заседание на парламента, посветено на Ивицата Газа. Той също така подчерта, че Анкара е прекратила напълно търговията с Израел, а турските кораби не влизат в пристанищата на еврейската държава.

"Ще продължим да предприемаме стъпки заедно с държави, които споделят сходни възгледи, за прекратяване на търговията, пълно спиране на участието на Израел в работата на Общото събрание на ООН, спиране на доставките на оръжие и муниции, както и за изолиране на Израел от международната общност", подчерта турският министър.

Преди това в интервю за TRT Haber Хакан Фидан нарече Израел "терористична държава", която се е оказала в пълна изолация. "Илюзията за неприкосновеността на Израел се срути", подчерта той.

Фидан определи събитията в Газа като геноцид, като обвини израелския премиер Бинямин Нетаняху в опити да скрие престъпленията си.

"Той оказва натиск върху различни страни, за да прикрие своя геноцид. На французите - едно, на австралийците - друго. Той има своя тактика за всяка страна", отбелязва министърът.

Според него политиката на Нетаняху повтаря "лудостта на Хитлер", която беше осъдена преди 60-70 години, а в еврейското общество се засилва разколът: хората със съвест отхвърлят клането в Газа.

Фидан заяви, че Израел под претекст за сигурност се стреми да завземе земи не само в Палестина, но и в Ливан и Сирия. "Газа е превърната в непригодно за живот място, за да принуди палестинците да напуснат", каза той и добави, че САЩ, въпреки наличието на лостове, не спират Израел.

Тази седмица израелският премиер Нетаняху призна геноцида над арменците от страна на турците. Журналист го попита защо Израел "досега не е признал турския геноцид над арменците, асирийците и гърците?". Нетаняху отговори: "Току-що го направих. Моля".

С тези думи Нетаняху отправя предизвикателство към турския президент Реджеп Тайип Ердоган, за когото темата за геноцида над арменците е абсолютно табу. Досега Израел не е искал да рискува добрите си отношения с Турция. През 1949 г. Турция е първата мюсюлманска страна, която признава Израел като държава. До началото на новия век двете държави са работили в тясно сътрудничество. Фактът, че израелският премиер сега се е решил на това изявление, означава, че отношенията с Ердоган, по всяка вероятност, са безвъзвратно разрушени.

Турският президент редовно прави антиизраелски изявления, открито се сприятелява с терористите от ХАМАС, приема и настанява лидерите на тази организация. Той също така разпространява тяхната пропаганда и обвинява еврейската държава в "геноцид" над палестинците", коментира немският в. "Билд".

