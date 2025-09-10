Русия на Путин

Русия твърди, че дроновете, навлезли във въздушното пространство на Полша тази нощ, са долетели от Украйна. Това стана ясно от представител на руското посолство във Варшава, привикан във външното министерство на страната, за да му връчат протестна нота. 

Протестът е заради нарушението на въздушното пространство с безпилотници, съобщи прессекретарят на ведомството, цитиран от ТАСС.

Руският шарже д'афер във Варшава заяви на излизане от МВнР на Полша, че дроновете, които тази нощ многократно са нарушили въздушното ѝ пространство, са дошли от Украйна, предаде Ройтерс.

"Знаем едно нещо – тези дронове са летели от украинска посока", заяви Андрей Ордаш след връчването на нотата.

По-рано Полша заяви, че голям брой руски дронове са нарушили въздушното ѝ пространство. Тези от тях, които са представлявали пряка заплаха за страната, са били унищожени.

"Смятаме тези обвинения за неоснователни. Не са представени доказателства, че тези дронове са от руски произход", каза Ордаш.

Той добави, че подобно обвинение към Русия е било отправяно и в миналото, но в крайна сметка се е оказало невярно.

"Безпрецедентно нарушение": Полша свали руски дронове, навлезли от Украйна
"Русия изобщо не е заинтересована от ескалация на отношенията с Полша", подчерта руският дипломат. "За съжаление, този факт се игнорира от полското правителство поради "антируски настроения", добави Ордаш, цитиран от ДПА и БТА.

Варшава алармира, че 10 руски безпилотника са навлезли в нейна територия по въздух тази нощ и поиска НАТО да активира чл.4 от договора на пакта. Онези, които са представлявали заплаха, са били унищожени.

В същото време говорителят на президента Дмитрий Песков заяви, че в Кремъл не е постъпило официално запитване от страна на Полша относно инцидента с дроновете над нейна територия.

Самият той не се нае да коментира случая и препрати питащите към Министерство на отбраната на Руската федерация.

"Не искаме да коментираме темата. Това не е в нашите компетенции", заяви говорителят на Кремъл.

По думите на Песков ръководството на ЕС и НАТО "ежедневно обвинява Русия в провокации". "Често дори не се опитват да представят каквито и да било аргументи за това", добави Песков.

"Изпращане на чуждестранни войски в Украйна ще има "страшни последствия", но не всички западни страни разбират добре това", заяви говорителят на Кремъл.

"Както винаги, има държави, които заемат фанатична позиция и или не разбират, или не искат да разберат тежките последици от подобни безразсъдни действия. И има държави, които разбират реалността много по-добре", добави Песков по повод плана на "коалицията на желаещите".

България засега е част от "коалицията на желаещите", но категорично заяви, че няма да изпраща войски в Украйна. Декларира го само преди дни премиерът Росен Желязков пред председателя на Европейския съвет Антонио Коща, когато той беше на посещение у нас.

